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Игровой городок в центре Древлянки обновят

Новости. Общество
18:40, 15 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Разработан проект по замене детской площадки на Берёзовой аллее, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска совместно с представителем компании, производящей оборудование для детских спортивных площадок, осмотрели состояние игровой зоны на Берёзовой аллее. Многим элементам уже более десяти лет. Оборудование на площадке неоднократно ремонтировалось, но пришло в негодность. Специалисты приняли решение демонтировать часть объектов, которые невозможно восстановить. Центральный игровой комплекс отремонтируют в ближайшее время.

В прошлом году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда") часть Берёзовой аллеи благоустроили. В 2020 году разработали проект реконструкции оставшейся территории. Его подготовило ООО "Мир детям" совместно с архитектором Евгением Таевым. В концепции благоустройства продумали создание на аллее многофункционального современного игрового пространства. Оно полностью заменит отслуживший свой срок городок. Реализация проекта запланирована на следующий год.

Мэрия напоминает, что с 1 июля в России вступили новые требования к эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок. На объектах на территории Петрозаводска в соответствии с распоряжением министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия проведена ревизия оборудования. Текущий его ремонт и демонтаж не подлежащих восстановлению элементов осуществляет ООО "Городской комбинат благоустройства".

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