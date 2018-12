Игровой тест-драйв от "Ростелекома": получи заветные бонусы в онлайн-баталиях

Новые и действующие абоненты тарифного плана "Для интернета" от "Ростелекома" могут получить эксклюзивные бонусы в популярных онлайн-играх.

Для этого необходимо с 12 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года по телефону 8 800 1000 800 подключить "Тест-драйв Игровой". Это возможность протестировать популярный игровой тариф "Ростелекома" с включенными игровыми опциями по цене обычного интернета. Предложение действует бесплатно в течение 30 дней с момента активации.

Участники акции становятся обладателями бонусов в играх Wargaming, Warface и Фогейм (4Game) и увеличивают скорость выхода в сеть до 350 Мбит/сек*. За счет прямого подключения к игровым серверам в онлайн-сражениях понижен пинг.

Так, Фогейм дарит абонентам игровой инвентарь, который повышает уровень мастерства персонажей и исчезает только после его использования или окончания срока действия.

Любителям трилогии World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships "Тест-драйв Игровой" приготовил эксклюзивный танк Т-44-100 (Р) VIII уровня, крейсер Адмирал Макаров VI уровня и самолет VII уровня Яковлев Як-ЗТ. Во всех играх, кроме эксклюзивной боевой техники, предоставляется премиум аккаунт, позволяющий получать больше игровой валюты и опыта.

Поклонники Warface ежедневно получают игровую валюту и четыре вида оружия для каждого игрового класса Медик, Снайпер, Штурмовик и Инженер, которое остается с геймерами даже при отключении от акционных предложений "Ростелекома".

"Тариф "Игровой" уже давно занял свое место среди любителей онлайн-игр. Геймерам он дает хорошую скорость и эксклюзивную игровую атрибутику, которые являются неизменными составляющими для побед, – рассказал директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев. – Карельские абоненты получают удобную возможность оценить все преимущества нашего тарифного плана. В течение месяца предложением можно пользоваться без взимания дополнительной платы. Уверены, "Игровой" станет хорошим подспорьем для популяризации киберспорта среди жителей республики".

За три дня до истечения промо-периода абонент получит уведомление о завершении акции. При необходимости доступ к тарифу "Игровой" можно будет продлить по бесплатному номеру круглосуточной Службы технической поддержки 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете или в Центре продаж "Ростелекома" на первом этаже ТРЦ "Макси" (Петрозаводск, ул. Ленина 14). "Игровой" будет оплачиваться по действующим тарифным планам.

*После подключения акции "Тест-драйв Игровой" скорость выхода в сеть по технологии PON будет составлять 350 Мбит/сек, по технологии Fttb – остается неизменной 100 Мбит/сек.

