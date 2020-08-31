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Игуменью Сяндемского Успенского монастыря наградили почетным знаком главы Карелии

Новости. Общество
17:40, 31 Августа 2020
фото: © Сяндемский Успенский женский монастырь
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Игуменья монастыря Варвара получила почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия", сообщили в Миннаце Карелии.

Сяндемский Успенский монастырь отметил престольный праздник – в женском монастыре состоялось торжественное богослужение, приуроченное к престольному празднику обители – Успению Пресвятой Богородицы.

На службе, которую возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, присутствовали сестры монастыря и паломники.

По поручению Артура Парфенчикова заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Александра Ершова вручила игуменье монастыря Варваре почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2020-08-31 21:03:55
Ребята, а давайте заглянем в Конституцию, где, несмотря на все добавки, есть положения, что, дескать, государство-де отделено от церкви, что государственная-де идеология недопустима ... А Парфенчиков допустим...
ники
2020-08-31 20:30:13
Чушь , муть и компот (с) ….в голове у Головы .
Андрей
2020-08-31 20:56:59
ники, согласен.
А
Leopol'd
2020-08-31 20:04:10
Какой вклад, если они налогов не платят и ничего не производят?! Разве что из бюджета безбожного что-нибудь выпрашивают.
Андрей
2020-08-31 19:05:05
Парфенчиков! Что ты делаешь!!
Это к тебе обращается частичка старой республиканской бюрократии - до 2012 г. федеральный чиновник в Карелии. Догадайся - кто такой? Впрочем, тебе легко подскажут, даже знаю - кто именно.
Слушай, ты даже не Лукашенко, который награждает директоров колхозов, которые хоть что-то как-то производят. Ты награждаешь игуменью монастырька, который очень мало, кому известен (еще одна подсказка для органов: я - историк) и еще менее известен ее (монастыря?) "вклад в развитие". Ты о(...)чумел?
А
тетка
2020-08-31 18:04:52
А что за вклад в развитие? Или это только я не знаю?
Ткачев
2020-08-31 19:07:35
тетка, Нас двое, как минимум.
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