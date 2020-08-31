Игуменью Сяндемского Успенского монастыря наградили почетным знаком главы Карелии

Игуменья монастыря Варвара получила почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия", сообщили в Миннаце Карелии.

Сяндемский Успенский монастырь отметил престольный праздник – в женском монастыре состоялось торжественное богослужение, приуроченное к престольному празднику обители – Успению Пресвятой Богородицы.

На службе, которую возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, присутствовали сестры монастыря и паломники.

По поручению Артура Парфенчикова заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Александра Ершова вручила игуменье монастыря Варваре почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия".