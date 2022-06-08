IKEA продаст все четыре фабрики в России

Компания IKEA продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако ТЦ «Мега» продолжат работать.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний „Интер ИКЕА“ и Группа компаний „Ингка“ приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <…> Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе», — говорится в сообщении.

Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. «Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, добавляют в компании.

Также компания планирует организовать продажу остатков со складов из-за ухода с рынка РФ. «Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Беларуси остается на паузе. Для обеспечения необходимых бизнес-процессов компания организует продажу товаров для дома, которые находятся на складах — сотрудникам и клиентам. Сроки проведения будут анонсированы на сайте», — говорится в сообщении.

Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу, добавляют в компании.

3 марта Группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии.