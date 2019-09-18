Иконостасная рама вернулась в церковь Преображения Господня на острове Кижи

Один из крупнейших резных золоченых иконостасов Русского Севера – иконостас Преображенской церкви Кижского погоста – состоит из 10 цокольных панелей и 53 ставов для икон.

С особой бережностью переносились детали иконостаса, декорированные антаблементами с тяжелыми карнизами. Сложность транспортировки и размещения заключалась в размерах отдельных предметов - крупногабаритные пятиоконные рамы деисуса достигают 2 метров в высоту и 4 метров в ширину. Для того чтобы пронести в церковь столь большие конструктивные элементы, пришлось разобрать косяк двери церкви.

Детали иконостаса были демонтированы в 80-х годах прошлого столетия и хранились в запасниках музея-заповедника «Кижи». С 2009 по 2018 годы проводилась комплексная реставрация столярной основы, золоченой резьбы рамы иконостаса специалистами столичных реставрационных центров России. К завершению реставрации церкви Преображения Господня рама иконостаса перевезена во вновь обретенные места хранения и готова к установке. Иконостас с иконами предстанет во всём своем великолепии летом 2020 года.