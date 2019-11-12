Икону известного художника-зека из Карелии вновь отправят на всероссийский конкурс

Подведены итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных - "Не числом, а смирением", сообщили в УФСИН по Карелии.

По итогам голосования жюри, места распределились следующим образом: третье место получила работа автора из исправительной колонии №7, второе место заняла икона "Икона божьей матери Владимирская" из ФКУ ИК-1, победителем конкурса стала икона "Князь А.Я. Невский" за авторством Михаила Щ. из республиканской больницы для осужденных.

Икону Михаила отправят в Москву на всероссийский конкурс православной живописи осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Итоги конкурса планируется подвести в январе 2020 года.

На протяжении нескольких лет заключенный побеждает в региональных и всероссийских художественных конкурсах.

Во время пресс-тура в ФКЛПУ РБ-2 журналист "Столицы на Онего" познакомился с художником. Оказывается, одной из самых известных личностей "больнички" является Миша Щ. из города Тихвин. Михаил осужден по совокупности статей на 20-летний срок. За его плечами не первая ходка в места не столь отдаленные. Он прославился не только умением писать картины, но и мастерством аэрографа.