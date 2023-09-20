Илья Раковский удостоился почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия»

Вице-спикеру карельского парламента пожелали дальнейших успехов, направленных на развитие республики.

Илья Раковский, вице-спикер Законодательного Собрания Карелии, председатель Союза рыбопромышленников республики за многолетний добросовестный труд, плодотворную законотворческую деятельность и вклад в развитие рыбного хозяйства региона был отмечен Почетным знаком Главы РК «За вклад в развитие Республики Карелия». Об этом сообщили в Заксобрании РК.

Награждение состоялось 21 сентября на первом заседании осенней сессии Законодательного собрания республики. Спикер карельского парламента Элессан Шандалович и представитель Главы республики Юрий Шабанов отметили высокий профессионализм Ильи Раковского и пожелали дальнейших трудовых успехов, направленных на развитие региона.

В пресс-службе Заксобрания напомнили, что этот почетный знак вручается отличившимся в трудовой, общественной, благотворительной, волонтерской, поисковой и политической деятельности, отмечая заслуги в области экономики, культуры, искусства, воспитания, науки, просвещения и спорта.