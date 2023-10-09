Иллюзия покупки дешевого смартфона лишила всех сбережений студента в Петрозаводске

Правоохранительные органы карельской столицы расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, на днях петрозаводский студент заинтересовался интернет-сообществом, в котором в три раза дешевле рыночной стоимости продавали смартфоны.
Молодой человек проигнорировал исходные данные мнимой организации и потерял 46 800 рублей.
Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.
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