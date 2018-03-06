Илзе Лиепа предложила организовать губернаторский бал в Президентском кадетском корпусе

В Петрозаводске приехала представительница знаменитой балетной династии, руководитель Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

С утра Илзе Лиепа встретилась с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Он поприветствовал балерину и обсудил с ней вопросы развития хореографического искусства Карелии.

В сообщении отмечается, что Лиепа выразила готовность чаще бывать в Карелии и поддерживать танцевальное искусство региона.

Во вторник знаменитая балерина побывает в Президентском кадетском училище, где пообщается с мальчишками и обсудит с преподавателями идею организовать в корпусе губернаторский бал. Лиепа также посетит детскую балетную студию Музыкального театра Карелии, а после – открытую репетицию взрослого коллектива театра. Примет участие в совещании с руководителями республиканских танцевальных коллективов.

Вечером Илзе Лиепа приглашена на концерт молдавского и российского оперного и эстрадного певца Методие Бужора. Его песни прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.