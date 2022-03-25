Имена лучших учителей и воспитателей назвали в Петрозаводске

В Петрозаводске чествовали победителей и финалистов конкурса «Учитель года – 2022».

Учителем года-2022 признана преподаватель русского языка и литературы лицея № 1 Наталья Усова. Она представит Петрозаводск на республиканском этапе. Обладателем титула «Воспитатель года города Петрозаводска» стала сотрудница детского сада № 2 Ирина Хатунцева. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что победители конкурса профессионального мастерства получат сертификаты на сумму 100 тыс. рублей для развития образовательной среды учебного кабинета или группы детского сада.

Также победителем в номинации «Специалист в области сопровождения» стала учитель-логопед средней школы № 36 Мария Муравьева. Лучшей в номинации «Специалист в области воспитания» признана педагог дополнительного образования Петровского Дворца Наталья Бердино. Диплом победителя в номинации «Классный руководитель» вручен учителю-логопеду средней школы № 14 Елене Щегловой. Победителем в номинации «Педагогический дебют» среди учителей стала преподаватель английского языка Ломоносовской гимназии Виктория Никифорова. Среди воспитателей сильнейшей признали Марию Ланковскую из детского сада № 2.

В этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 58 представителей 36 образовательных организаций Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что учителя из Карелии стали победителями в полуфинале профессионального конкурса.