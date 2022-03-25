Имена самых красивых студенток назвали в ПетрГУ

В Петрозаводске состоялся финал конкурса красоты и таланта «Мисс ПетрГУ - 2022».

Как сообщается на сайте вуза, обладательницей титула «Мисс ПетрГУ 2022» стала Галина Боголюбова. Галина учится на 4 курсе Физико-технического института по направлению «Приборостроение».

Участие в конкурсе студентка решила принять, чтобы получить новый опыт.

«После финала конкурса чувствую себя счастливой и сильной, ощущаю радость вместе с лёгкой усталостью. Быть обладательницей такого титула — гордость для меня! Я понимаю, что прошла огромный путь от начала до самого конца и отлично его завершила! Сейчас, анализируя все испытания, которые мы проходили с участницами проекта, понимаю, что я выложилась на 100%, чему безумно рада. Ответственный подход к делу и старания привели к достойному результату. Несмотря на сильную усталость, душу ещё очень долго будут греть невероятные эмоции и воспоминания от этого проекта и финала», — поделилась впечатлениями победительница конкурса.

По итогам конкурса Второй Вице-Мисс ПетрГУ стала Ксения Власова, студентка Института физической культуры спорта и туризма. Титул «Первая Вице-Мисс ПетрГУ», а также победа в номинации «Приз зрительских симпатий» достались Злате Кисточкиной, студентке Института иностранных языков ПетрГУ.