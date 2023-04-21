Именинница в Петрозаводске польстилась на «бонусы от банка» и лишилась крупной суммы

Правоохранительные органы столицы Карелии возбудили очередное уголовное дело о краже с банковской карты.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже денег обратилась горожанка 1971 года рождения. Она сообщила, что получила смс с популярного короткого номера известного банка.



Ко дню рождения клиентке обещали бонусы. Там же была ссылка, необходимая для их зачисления на карту. Женщина перешла по ней, параллельно злоумышленники запросили данные ее банковской карты.



Как только женщина их передала, с ее счета списали почти 30 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.