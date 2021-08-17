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Иммунолог спрогнозировал приход в Россию волны гриппа

Новости. Общество
21:30, 19 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Этой осенью россиянам предстоит столкнуться с волной гриппа, которая превзойдет масштабы прошлого года, считает врач-иммунолог Николай Крючков.

В 2020 году в России значительно реже обычного фиксировались случаи традиционного осеннего заболевания — гриппа. Как сообщает радио Sputnik, это стало неожиданным положительным эффектом от противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавируса. В этом году ситуация будет сложнее, полагает кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков. По его мнению, осенью может произойти вспышка гриппа, пусть и не такая сильная, как обычно.

«В прошлом сезоне гриппа было крайне мало по понятным причинам: по всему миру очень активно проводились противоэпидемические мероприятия, и это заметно повлияло на распространение ОРВИ. В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа», — сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

По словам иммунолога, чтобы избежать неприятных последствий осенью, прививаться нужно как можно скорее.

«Вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас. В августе это сделать нужно точно. Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса. Кроме того, мы знаем, что грипп более опасен для детей, им тоже можно рекомендовать прививку», — посоветовал Николай Крючков.

Прививочная кампания против гриппа в этом году будет проходить одновременно с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Кандидат медицинских наук рекомендует делать эти прививки с перерывом в 30 дней, чтобы не перегружать иммунную систему.

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