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Имущественные налоги можно оплатить единым налоговым платежом

Новости. Общество
11:15, 28 Октября 2020
фото: © nalog.ru
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В рамках кампании по уплате имущественных налогов – земельного, транспортного и налога на имущество физлиц, гражданам предстоит расплатиться с бюджетом в срок до 1 декабря 2020 года.

Каждый плательщик может выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ оплаты: в банке или через банкомат по полученному уведомлению, через специальные сервисы на сайте ФНС; в отделениях "Почты России"; с помощью Единого налогового платежа (ЕНП).

Последний способ оценят те, кто экономит свое время и  желает произвести оплату без посещения налоговой инспекции.

ЕНП – аналог электронного кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налогов. Это своеобразный "авансовый кошелек" налогоплательщика, куда он вносит деньги для последующей уплаты налогов и задолженности по ним. Введенный в 2019 году, ЕНП в 2020 году предоставляет гражданам возможность оплатить авансом и налог на доходы физических лиц в том случае, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым агентом.    

Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств, при помощи сервисов на сайте ФНС. Внести ЕНП можно через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", либо через интерактивный сервис "Уплата налогов и пошлин".

Кстати, заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и за третьих лиц.

Механизм единого платежа позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены. Зачет платежа налоговики проводят самостоятельно, в первую очередь, направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. Остаток сохранится до наступления срока уплаты налогов. Обо всех проведенных операциях гражданин уведомляется, информация также отражается в его Личном кабинете.

В случае отсутствия задолженности зачет будет производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если ЕНП был уплачен ранее;

- со дня поступления ЕНП в бюджетную систему РФ, если его уплата была осуществлена после направления налогового уведомления.

Специалисты Управления ФНС по Республике Карелия подготовили проморолик в помощь налогоплательщикам, решившим оплатить имущественные налоги с помощью единого налогового платежа. Как это выполнить по шагам и разобраться в сервисах сайта ФНС, расскажет данная видео-инструкция.    

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