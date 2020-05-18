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Индекс самоизоляции в Петрозаводске оказался в два раза ниже показателя воскресенья

Новости. Общество
14:18, 19 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 19 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 19 мая в 13.41 составил 1.7  – на улице очень много людей. В воскресенье индекс был равен 3.4, что в два раза больше, чем сегодня.

Аналогичные показатели самоизоляции зафиксированы также в Саратове, Иркутске, Курске, Сочи, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Саранске, Орле, Вологде, Новочеркасске, Геленджике и других городах.

Напомним, в Карелии общее число заболевших коронавирусом составило 241. От COVID-19 умерли уже два человека.

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