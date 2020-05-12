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Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что на улице очень много людей

Новости. Общество
14:10, 12 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 12 мая в 13.30 составил 2,1 – на улице очень много людей.

Напомним, в минувший понедельник, 11 мая, президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, отметив при этом, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

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