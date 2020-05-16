Индекс самоизоляции в Петрозаводске вырос

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 17 мая людей меньше, чем в будние дни.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 17 мая в 13.31 составил 3.4 – на улице есть люди.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10.