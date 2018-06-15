Индексация пенсий работающим пенсионерам пока не рассматривается в правительстве

На данный момент правительство не рассматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нет, пока в этом пакете (предложений по пенсионной системе, - ред.) этого нет", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, передает RNS.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды — в феврале и апреле.

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