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Новости. Экономика
09:49, 15 Июня 2018

Индексация пенсий работающим пенсионерам пока не рассматривается в правительстве

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На данный момент правительство не рассматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нет, пока в этом пакете (предложений по пенсионной системе, - ред.) этого нет", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, передает RNS.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды — в феврале и апреле.

Вот здесь - подробности. 

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Комментарии

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Плейшнер
2018-06-15 10:50:17
shnurovs ( Шнуров " Ленинград )


Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.
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