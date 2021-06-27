Индийский штамм коронавируса добрался до Карелии

В пробах, взятых у заболевших коронавирусом в Карелии, выявлен индийский штамм.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Тревожные новости из института Пастера. Из последних 14 проб, взятых в Карелии в середине июня и отправленных в НИИ Пастера — в 10 пробах выделен индийский штамм варианта В 1.617.2. Штамм более агрессивный, быстрее распространяется, вызывает более быстрое, иногда молниеносное, течение болезни. В том числе и у лиц молодого возраста», — пишет глава региона.

Артур Парфенчиков призывает жителей Республики ещё более ответственно относиться к соблюдению масочного режима, социальной дистанции.

«Надо сейчас минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, в том числе и на открытом воздухе, — пишет Парфенчиков. — Конечно, необходимо активнее прививаться, но помнить, что в период вакцинации нужно особенно строго относиться к соблюдению противоэпидимиологических мер. Прививочный иммунитет формируется окончательно постепенно, в течении месяца после второй вакцины».

Глава Карелии попросил особенно ответственно подойти к вопросу вакцинации тем, чья работа связана с оказанием услуг населению.

«Безусловно, сейчас важны пребывание на воздухе, солнце (наша карельская природа к этому располагает), больше натуральных витаминов. Естественный иммунитет никто не отменял. Всем здоровья. Берегите себя и своих близких, особенно детей и старших», — подытожил Артур Парфенчиков.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 167 человек, лишь пятеро из них были привиты. Общее число инфицированных составляет 49807 человек. За сутки зарегистрировано три смерти от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 622.