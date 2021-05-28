Инфекционист Наталья Зборовская: «С летом в Карелию придут новые инфекции»

Заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская рассказала, его стоит опасаться жителям Карелии.

Имя этого врача сегодня можно часто видеть в списках докторов, отмеченных высокими наградами за борьбу с коронавирусом. Но этот специалист уже около 30 лет спасает жителей Карелии от различных инфекций, сутками дежуря в больнице. Она знает все о коварстве инфекций, которыми далеко не всегда можно управлять. Помнит всех пациентов, которых потеряла. Никогда не потерпит от подчиненных халатности по отношению к больным. Заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская рассказала, чего жители Карелии должны остерегаться в первую очередь.

«Жители Карелии должны помнить, что нас везде подстерегают опасности в виде инфекций, но ничего сильно индемичного по республике нет. Мы знаем, как бороться и с туляремией, и с клещевыми энцефалитами, и с ротовирусом. Но с летом придут новые инфекции. Уже поступают дети с кишечными инфекциями. Главное, чтобы мы думали не только о себе, но и о окружающих. Тогда с инфекциями будет легче справиться», - сказала инфекционист.

Подробнее читайте в интервью с Натальей Зборовской: «Инфекция не выбирает, с кем работать».