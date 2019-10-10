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Новости. Общество
09:40, 10 Октября 2019
фото: © Fotolia / Valerie Potapova

Инфляция в Карелии в сентябре пошла на убыль

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Потребительские цены на товары и услуги, характеризующие уровень инфляции, в Карелии в сентябре снизились на 0,5% по сравнению с августом, сообщает Карелиястат.

Продовольственные товары подешевели за месяц на 0,7%, услуги – на 1%.  Вместе с тем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,1%.

Об уровне инфляции с начала года читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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