Инициатива Карелии изменить правила дачных взносов не нашла поддержки в Москве

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным ресурсам выступил против инициативы парламента Карелии изменить правила взимания членских взносов в дачных кооперативах.

Это следует из ответа председателя комитета Николая Николаева на обращение карельских депутатов.

Парламент Карелии ссылался на жалобы жителей республики, недовольных решениями садоводческих или огороднических товариществ при определении размера взносов. Они учитывают размер дачных участков, но не общий объем используемого имущества общего пользования. Депутаты считают такой подход несправедливым и просили внести изменения в федеральное законодательство, чтобы при определении размера взносов учитывался не только размер дачного участка, но и другие факторы — объемы использования воды, газа, электроэнергии и размер площади объектов недвижимого имущества.

Комитет Госдумы расценил внесение таких изменений как ущемление прав дачных кооперативов.

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