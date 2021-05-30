Реклама на сайте
Прислать новость
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей»
Новое
Сегодня 13:45
Собственник пострадавшей от пожара гостиницы «Северная» надеется на помощь властей Петрозаводска и Карелии 14
Сегодня 11:14
Любарский пробежался по Петрозаводску и сфотографировал все проблемные участки, которые попались на пути (ВИДЕО) 6
30.05.2021 14:59
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска
30.05.2021 21:05
«Здесь видно, как тяжело парням»: мэр Петрозаводска побывал на пожаре в гостинице «Северная» (ФОТО) 5
Сегодня 07:00

Инициатива Карелии изменить правила дачных взносов не нашла поддержки в Москве

Новости. Общество
12:27, 31 Мая 2021
фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным ресурсам выступил против инициативы парламента Карелии изменить правила взимания членских взносов в дачных кооперативах.

Это следует из ответа председателя комитета Николая Николаева на обращение карельских депутатов.

Несколько кликов и наш город станет лучше
29.05.2021 14:18

Парламент Карелии ссылался на жалобы жителей республики, недовольных решениями садоводческих или огороднических товариществ при определении размера взносов. Они учитывают размер дачных участков, но не общий объем используемого имущества общего пользования. Депутаты считают такой подход несправедливым и просили внести изменения в федеральное законодательство, чтобы при определении размера взносов учитывался не только размер дачного участка, но и другие факторы — объемы использования воды, газа, электроэнергии и размер площади объектов недвижимого имущества.

Комитет Госдумы расценил внесение таких изменений как ущемление прав дачных кооперативов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-31 14:07:44
Что за бред?! И карельские "парламентарии" повелись... Это же взносы общественной организации. Не налог. Да хоть по рублю решат на собрании.
Горожанин
2021-05-31 13:50:50
А зачем?! Общее собрание садоводов Товарищества по Закону полномочно решить этот вопрос. Но на собрание придут только самые активные , с большими домами и участками. И решат в свою пользу. Демократия предполагает участие в управлении, если хочешь решения в свою пользу. Правильно Дума их шуганула.
кир
2021-05-31 13:26:01
Наши люди хотят жить на халяву. Они не желают трубы в домах менять, где живут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
30.05.2021, 21:05
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:45
Обществоведение
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей»
Карельские политики, чиновники, ученые и общественники решали, как остановить отток населения.
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
27.05.2021 16:45
Соседство с душком 10
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»