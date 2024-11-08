Инна Колыхматова рассказала об обратной стороне газификации в Петрозаводске

Прокладка сетей газоснабжения зачастую приносит жителям неудобства.

Как напомнила на своей странице глава Петрозаводска Инна Колыхматова, газификация активно проходит в городе: Кукковка, Университетский Городок, Соломенное, СКЗ — районов много. По словам градоначальницы, особенно важно это для людей, живущих в частном секторе, однако есть у это процесса и обратная сторона.



Сама прокладка сетей газоснабжения зачастую приносит жителям неудобства. Проехать к своим домам становится невозможно, на дорогах образуется производственная грязь. К этому горожане относятся с пониманием: работы все-таки… Но вот когда после их завершения грязь остается, а дороги усеяны провалами и ямами — здесь возмущение горожан я полностью разделяю!

— отметила мэр карельской столицы.



В пятницу, 8 ноября, специалисты мэрии принимали работы по восстановлению дорог на Старой Кукковке, и не приняли, рассказала Колыхматова.

Она подчеркнула, что подрядчику «ТД Концерн Дагэс» предстоит устранять многочисленные нарушения: где-то нужно подсыпать провалы, где-то выровнять покрытие так, чтобы не торчали крышки колодцев, в противном случае они сильно усложняют зимнее содержание дорог.



На устранение мы дали две недели. Если погода не позволит, перенесем на следующий дорожно-строительный сезон. Но результата обязательно добьемся! Газификация — это все-таки показатель развития, шаг вперед. А через неубранную грязь, лужи и провалы — увидеть это развитие людям будет затруднительно

— поделилась Инна Колыхматова.