Иномарка опрокинулась в районе Карелии, юная пассажирка получила травмы

В Пряжинском районе 14-летняя девочка-пассажир получила травмы в результате опрокидывания автомобиля в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе Карелии на 74 км. автодороги "Петрозаводск – Суоярви" накануне произошло ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в 11 часов 30 минут 32-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмирована 14-летняя пассажирка автомобиля, ей оказана медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.