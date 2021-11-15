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Иномарка подмяла Самбатуксу на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:11, 29 Декабря 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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В Олонецком районе автомобиль занесло на дороге, и он сбил дорожный знак.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, 28 декабря в 11.25 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 266 км автодороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Volkswagen занесло на трассе, и он снес дорожный знак с надписью «Самбатукса».

На место ДТП выезжал личный состав пожарных-спасателей Олонецкого района.

Погибших и пострадавших, по информации спасателей, нет.

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