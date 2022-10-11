Иномарка после столкновения на трассе в Карелии ушла в лес (ВИДЕО)

Под Питкярантой на скользкой дороге произошло ДТП.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в субботу, 22 октября, утром, около 9.00, в 8 км от Питкяранты произошло столкновение Renault Logan и Chevrolet Lacetti.

По информации паблика, после ДТП Renault Logan вылетел с трассы в лес, а ударенная сзади Chevrolet Lacetti осталась стоять на дороге.

«Ночью было -3, возможно, первый лед, переобувайтесь кто еще на лете», - написал автор общения в комментарии к видео, на котором запечатлел, как трактор вытаскивает иномарку из леса.

В пресс-службе ГИБДД Карелии сообщили, что в ДТП никто не пострадал.