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Иномарка пробила бампер микроавтобуса на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 14 Декабря 2020
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На Первомайском проспекте легковой автомобиль протаранил микроавтобус, остановившийся на светофоре.

В субботу, 12 декабря, в 11.10 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Железнодорожная водитель автомобиля Skoda Fabia протаранил микроавтобус.

Как сообщил очевидец происшествия Дмитрий Таллер сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновения произошло перед регулируемым перекрёстком, когда микроавтобус остановился на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся следом легковой автомобиль наехал на него сзади.

Момент ДТП ДТП попал на видеорегистратор Дмитрия Таллера и в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

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