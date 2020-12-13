Иномарка пробила бампер микроавтобуса на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте легковой автомобиль протаранил микроавтобус, остановившийся на светофоре.

В субботу, 12 декабря, в 11.10 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Железнодорожная водитель автомобиля Skoda Fabia протаранил микроавтобус.

Как сообщил очевидец происшествия Дмитрий Таллер сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновения произошло перед регулируемым перекрёстком, когда микроавтобус остановился на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся следом легковой автомобиль наехал на него сзади.

Момент ДТП ДТП попал на видеорегистратор Дмитрия Таллера и в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".