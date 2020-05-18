Иномарка сбила второй автомобиль, выезжавший с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошла на Древлянке.
Сегодня в 12.34 на Лососинском шоссе, в районе автозаправки на пересечении с Ярославской улицей (Скандинавский проезд), Toyota Corolla столкнулась с автомобилем Renault Fluence, пытавшемся выехать со второстепенной дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В результате ДТП автомобили раскидало по проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без жертв.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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