Иномарка сбила второй автомобиль, выезжавший с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошла на Древлянке.

Сегодня в 12.34 на Лососинском шоссе, в районе автозаправки на пересечении с Ярославской улицей (Скандинавский проезд), Toyota Corolla столкнулась с автомобилем Renault Fluence, пытавшемся выехать со второстепенной дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате ДТП автомобили раскидало по проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.