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Иномарка сбила девятилетнего велосипедиста в Петрозаводске

Новости. Происшествия
08:40, 25 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло 24 апреля на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.20 на улице Сулажгорской 61 девятилетний велосипедист выехал на дорогу и не уступил дорогу Peugeot. В результате автомобиль сбил школьника.

Ребенок получил ушибы.

Родители школьников должны знать, что в соответствии с ПДД выезжать на дорогу общего пользования разрешено велосипедистам с 14 лет. Детям младше 14 лет могут кататься в дворовых территориях, школьных стадионах, парках.

Ранее пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии.

 

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