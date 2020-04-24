Иномарка сбила девятилетнего велосипедиста в Петрозаводске

ДТП произошло 24 апреля на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.20 на улице Сулажгорской 61 девятилетний велосипедист выехал на дорогу и не уступил дорогу Peugeot. В результате автомобиль сбил школьника.

Ребенок получил ушибы.



Родители школьников должны знать, что в соответствии с ПДД выезжать на дорогу общего пользования разрешено велосипедистам с 14 лет. Детям младше 14 лет могут кататься в дворовых территориях, школьных стадионах, парках.

Ранее пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии.