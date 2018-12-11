Иномарка сбила мэра Питкяранты

В Карелии мэр Питкяранты Татьяна Юрченко поступила в больницу с переломами после ДТП в городе 10 декабря.

Глава районной администрации рассказал "Столице на Онего", что мэр города, Татьяна Павловна, попала в ДТП.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло вчера, 10 декабря, в 18.10 в районе площади Ленина около здания администрации в Питкяранте. Женщину доставили в больницу с переломами.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" сообщается, что пострадавшая находится в хирургическом отделении нашей больницы. У неё сломана левая рука, более точной информации нет.

"Завтра, 11 декабря, в 10.30 в здании районной администрации состоится совещание с представителями ГИБДД у господина Карповского, которому, кстати, нарушитель въехал в машину. Кабинет нужно будет уточнить в приемной на 3 этаже. На публичных слушаниях, которые прошли 5 декабря, Станислав Валерьевич пригласил всех желающих принять участие в этом совещании. В частности, это произошло потому, что я тогда предлагала поправки по установке пешеходных переходов. Конкретно в этом месте я предлагала, что должен быть пешеходный переход. И я думаю, что мы завтра очень продуктивно поговорим об этом. К сожалению, пока у нас не случится что-то страшное, никто не хочет подумать", – написано в паблике.