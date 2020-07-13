Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчине, попавшему под колеса иномарки в Петрозаводске, потребовалась медицинская помощь, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 14 июля в 15.33, в Петрозаводске на пересечении ул. Луначарского – ул. Промышленная водитель автомобиля Opel совершил наезд на 44-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.