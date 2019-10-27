Иномарка сбила пенсионера, который шел по дороге в Сегеже

На место происшествия пришлось вызывать скорую помощь, рассказали в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 26 октября в 19 часов 30 минут 42-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Transporter в Сегеже, совершил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении справа по ходу движения автомобиля по Волдозерскому шоссе в районе дома № 1.

Пешеходу на месте происшествия бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.