Иномарка сбила пешехода в Петрозаводске

Пешеход попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Лесном проспекте, сообщает УГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, в воскресенье в 22.54 на Лесном проспекте около дома №44б 21-летний водитель Renault Logan сбил 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.