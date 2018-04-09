Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:01, 09 Апреля 2018

Иномарка сбила пешехода в Петрозаводске

По теме

В групповом ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина
09.04.18 08:56
ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть
09.04.18 07:15
ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи
08.04.18 14:22
Все новости
Загрузка...

Пешеход попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Лесном проспекте, сообщает УГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, в воскресенье в 22.54 на Лесном проспекте около дома №44б 21-летний водитель Renault Logan сбил 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По теме

В групповом ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина
09.04.18 08:56
ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть
09.04.18 07:15
ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи
08.04.18 14:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 09:40
Политкухня
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 1
Санкции Запада против российских бизнесменов могут в конце концов затронуть непосредственно Карелию.
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»