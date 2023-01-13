Иномарка снесла ВАЗ, выезжавший с заправки на севере Карелии (ФОТО)

При столкновении двух автомобилей в Костомукше пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.
Как рассказали в ГИБДД «Столице на Онего», 16 января в 16.15 на шоссе Горняков в Костомукше водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Mercedes, и произошло столкновение.
В результате ДТП 45-летний водитель ВАЗ получил травмы. По информации ГИБДД Карелии, ему была оказана разовая медицинская помощь.
Фото опубликованы в паблике пожарных-спасателей Костомукши.
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