Иномарка снесла ВАЗ, выезжавший с заправки на севере Карелии (ФОТО)

При столкновении двух автомобилей в Костомукше пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в ГИБДД «Столице на Онего», 16 января в 16.15 на шоссе Горняков в Костомукше водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Mercedes, и произошло столкновение.

В результате ДТП 45-летний водитель ВАЗ получил травмы. По информации ГИБДД Карелии, ему была оказана разовая медицинская помощь.

Фото опубликованы в паблике пожарных-спасателей Костомукши.