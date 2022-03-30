Иномарка вылетела с кольца в Петрозаводске и пробила ограждение (ВИДЕО)

На Лесном проспекте водитель не удержался на дороге и вылетел на газон, пробив леерное ограждение.
В воскресенье, 3 апреля, в 18.43 при выезде с Древлянского кольца на Лесной проспект водитель иномарки при перестроении не удержался на дороге и вылетел на разделительный газон.
В результате ДТП автомобиль пробил леерные ограждения, получил повреждения и остановился.
От удара сработала подушка безопасности. Водитель, попавший в аварию, снял на видео последствия ДТП, но опубликовать его можно только в виде фото, так как оно содержит большое количество нецензурной лексики.
Сам момент ДТП попал на камеру компании «Сампо.ру». Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание