Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.

Так, 16 октября в 16.09 на пересечении ул. Кирова и ул.Еремеева 7-ллетний водитель автомобиля Toyota при совершении правого поворота не пропустил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.