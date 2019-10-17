Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)

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ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.
Так, 16 октября в 16.09 на пересечении ул. Кирова и ул.Еремеева 7-ллетний водитель автомобиля Toyota при совершении правого поворота не пропустил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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