Иномарка загорелась в новом микрорайоне Петрозаводска

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На улице Энтузиастов произошел пожар в автомобиле, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшее воскресенье, 6 октября, ну ул. Энтузиастов, у дома №17 загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.
В результате поврежден корпус масляного фильтра. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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