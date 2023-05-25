Иностранец жестоко избил монтировкой жителя Карелии

По версии следствия, в Медвежьегорском районе иностранный гражданин ворвался в чужой дом и жестоко избил хозяина, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома республики завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего гражданина одного из соседних южных государств.



Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище и в жестоком избиении. По версии следствия, в феврале иностранец решил, что в одной из квартир дома в Повенце находится его обидчик.



Злоумышленник ворвался в жилище и несколько раз ударил потерпевшего монтировкой по ногам. На допросе у следователя обвиняемый во всем признался.

Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.