Иностранцам хотят выдавать электронные однократные визы для въезда в Россию

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию.

Такая виза, согласно законопроекту, будет оформляться на срок до 60 дней, при этом по ней будет разрешено находиться в РФ до 16 суток, пишет "Российская газета".



Конкретный перечень государств, которых это коснется, будет установлен правительством.ъ

Новую визу предлагается ввести с 1 января 2021 года. Заявления будут подаваться на специализированном сайте в интернете. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Речь идет об иностранцах, въезжающих в страну с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Согласно сопроводительным материалам, это будет самостоятельная категория визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.