890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Недавно созданное в Карелии госучреждение начало работать и купило себе служебные иномарки 14
21.04.2020 11:28
Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего 7
21.04.2020 14:47
Эхо Сандармоха? 1
21.04.2020 16:07
Похолодание и снег идут в Карелию
21.04.2020 12:28
Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?" 22
21.04.2020 20:00

Иностранцам хотят выдавать электронные однократные визы для въезда в Россию

Новости. Общество
20:40, 21 Апреля 2020
фото: © landcruisingadventure.com
Загрузка...

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию.

Такая виза, согласно законопроекту, будет оформляться на срок до 60 дней, при этом по ней будет разрешено находиться в РФ до 16 суток, пишет "Российская газета".

Конкретный перечень государств, которых это коснется, будет установлен правительством.ъ

Новую визу предлагается ввести с 1 января 2021 года. Заявления будут подаваться на специализированном сайте в интернете. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Речь идет об иностранцах, въезжающих в страну с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Согласно сопроводительным материалам, это будет самостоятельная категория визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-04-21 21:55:40
Да ну их в $опу, ваших иностранцев. Лично меня они меньше всего интересуют. Меня больше интересует шо как бы самому не потребовалось визу получать для выхода из дома
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

21.04.2020 21:14
Тема недели
"Ни один больной коронавирусной инфекцией в Карелии не заразился от медика" 1
Министр здравоохранения Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 5
20.04.2020 10:26
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 1
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»