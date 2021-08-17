Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
Сегодня 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
Сегодня 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
Сегодня 18:37

Иностранцы массово перестали посещать Россию

Новости. Общество
21:30, 17 Августа 2021
фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Новости партнеров

Эксперты зафиксировали снижение популярности России у иностранных туристов.

По итогам первого полугодия 2021 года в России побывали 64,4 тысячи путешественников, что в 31 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. О том, что иностранцы массово перестали посещать РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), информирует Лента.ру.

Тогда с января по июнь с различными целями визита туристы побывали в стране 15 миллионов раз. В аналогичный период 2020 года — пять миллионов раз, 2021-го — шесть миллионов.

При этом лидером въездного турпотока в первом полугодии текущего года стала Куба, граждане которой пересекали границу России 20,5 тысячи раз. На втором месте — ОАЭ. За шесть месяцев с туристическими целями в РФ побывали 8,8 тысячи отдыхающих из этой страны. Тройку лидеров замыкает Турция, жители которой с января по июнь 2021 года совершили 7,3 тысячи визитов.

«Турпоток продолжает сдерживать пандемия, в первую очередь, то, что РФ отнесена во многих странах к красной зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а после посещения туристам придется пройти двухнедельный карантин по возвращении», — рассказал представитель агентства «Интурист», обратив внимание, что даже несмотря на подобные сложности, въездной туризм постепенно начинает восстанавливаться.

Ранее стало известно, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских путешественников в первом полугодии 2021 года. По данным пограничной службы ФСБ России, всего в период с 1 января по 30 июня зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
Сегодня 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»