Иностранцы составили треть посетителей музея "Кижи" в уходящем году

В музее-заповеднике Карелии подсчитали, сколько приняли гостей в 2018 году.

Как сообщается на сайте музея, в уходящем году "Кижи" посетили около 220 тысяч гостей. Из них почти 80 тысяч составили иностранные туристы. Чаще всего в музее принимали немецкоговорящих гостей. Об этом на заседании Координационного совета по управлению объектом Всемирного наследия "Кижский погост" рассказала директор музея Елена Богданова.

По словам Богдановой, в этом году увеличилось количество детей, побывавших на острове. Директор отметила, что проект "Кижи – ближе", реализованный совместно с турхолдингом "Карелия", позволил познакомить с наследием заповедного острова детей из Заонежья и других районов Карелии.

На заседании совета сообщили также о том, что музей готовится к открытию своего филиала в центре Санкт-Петербурга, в двух шагах от Мариинского театра. Сейчас идет разработка эскизного проекта и дорожной карты работ. Открытие филиала состоится в 2020 году, пишут на сайте музея.