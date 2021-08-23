Инспектор в одном из районов Карелии обнаружил выбоины на дороге к знаниям

Проверка автодорог Прионежского района в преддверии 1 сентября показала, что они не соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщили в паблике ОМВД Прионежского района, в преддверии нового учебного года инспектор дорожного надзора вместе со специалистами отдела образования и представителями собственника дорог проверили автодороги района на соответствие требованиям безопасности.

Проверяющие уделили внимание обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных организаций района, а также автодорог по маршрутам подвоза школьников к месту обучения.

В результате инспектирования были выявлены недостатки. Собственникам дорог необходимо будет ликвидировать выбоины и повреждения дорожного покрытия, обеспечить нормативную видимость на поворотах, установить дорожные знаки и обеспечить, соответственно, их видимость.

Для устранения в самое ближайшее время выявленных недостатков юридическим лицам было направлено шесть предписаний.