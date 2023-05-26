Инспектора Ростехнадзора Карелии, обвиняемого во взятке в 6 миллионов рублей, отпустили из-под стражи

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения Георгию Хе.
По информации источника «Столицы на Онего», Петрозаводский городской суд поздно вечером 2 июня изменил меру пресечения инспектору Ростехнадзора Георгию Хе.
Инспектора, обвиняемого в получении взятки в 6 миллионов рублей, судья Анна Дубинкина отпустила из-под стражи, назначив домашний арест.
Ранее судья Александр Мерков оставил инспектора под стражей до 6 июня, не удовлетворив ходатайство защитников — Михаила Шогина и Романа Масалева.
Напомним, Георгий Хе был задержан 7 февраля сотрудниками ОБЭП УМВД Петрозаводска. По версии следствия, инспектор за деньги выдал Соломенского лесозавода разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования, хотя ранее отказывался это делать.
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