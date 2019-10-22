Инспекторы будут ловить пьяных водителей на трассах в Карелии

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Рейд пройдет утром 23 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.
На дорогах республики будет проведен профилактический рейд, в ходе которого инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС проверят водителей на состояние опьянения.
С начала года в Карелии были отстранены от управления транспортными средствами более 1,7 тысяч нетрезвых нарушителей правил дорожного движения, 195 из которых сели пьяными за руль повторно.
Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости. Граждан просят незамедлительно сообщать о пьяных водителях в полицию своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.
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