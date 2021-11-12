Инспекторы будут ловить пьяных водителей в Петрозаводске

В столице Карелии сегодня пройдет мероприятие «Контроль трезвости»., обещают в ГИБДД.

В пятницу, 7 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Его цель - предупреждение происшествий с нетрезвыми водителями и пресечение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

За 12 месяцев прошлого года в Петрозаводске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления свыше 700 водителей в состоянии или с признаками опьянения.