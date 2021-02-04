Инспекторы ДПС спасли водителя из "снежного плена" на трассе в Карелии

Автомобилист вылетел на обочину федеральной трассы и застрял, но на помощь ему пришли карельские инспекторы.

Третьего февраля старший лейтенант полиции Андрей Коваленко и лейтенант полиции Александр Веселов, патрулируя участок федеральной автодороги "Кола" в Олонецком районе, помогли иногороднему водителю автомобиля "Chevrolet" выбраться из снежного заноса. Автомобилист направлялся в Мурманск, но попал в ЧП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Во время сильного снегопада водитель не учел дорожные условия и допустил занос автомобиля. В итоге он наехал на снежный отвал вдоль дороги.

Автоинспекторы выяснили, что пострадавших нет, а водителю требуется помощь, чтобы вызволить машину из "снежного плена". Они вытащили автомобиль с помощью троса.

Ранее сообщалось, как инспекторы спасали автомобилистов на заваленных снегом улицах Петрозаводска.