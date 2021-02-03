Как инспекторы спасали автомобилистов на заваленных снегом улицах Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД карельской столицы помогали автомобилистам выбираться из сложных ситуаций на неубранных городских дорогах.

Госавтоинспекция Петрозаводка разместила в своем паблике фотографии, на которых запечатлены инспекторы, которые помогают автовладельцам выбираться из снежных завалов на улицах Петрозаводска.

"Вчера погода устроила настоящее испытание для петрозаводских водителей. Многие автомобилисты оказались в сложной ситуации и не могли справиться с последствиями снегопада. Инспекторы ДПС неоднократно приходили на помощь участникам дорожного движения: помогали выбираться из сугробов, вызывали специальный транспорт для уборки дороги и буксировки грузовых транспортных средств, оказывали помощь в устранении технических неполадок транспортных средств", - сообщают в ГИБДД.

В ближайшие дни в Карелии ожидается снег, местами метель. Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует начинающим водителям в условиях снегопада воздержаться от управления автомобилем.

Ранее власти Петрозаводска рассказывали о круглосуточной борьбе со снегом и льдом на городских улицах.