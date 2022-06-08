Инспекторы ГИБДД поймали водителя, который катался без прав по дорогам Карелии

В Кондопожском районе остановлен 41-летний водитель без прав, сообщили Госавтоинспекции Карелии.

Водитель Volkswagen привлечен к административной ответственности по факту управления автомобилем без водительского удостоверения. За данное нарушение законом предусмотрен штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

ГИБДД Карелии напоминает, что с начала года на дорогах республики остановили более 900 водителей без водительского удостоверения, и призывает строго соблюдать правила дорожного движения.