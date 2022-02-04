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Инспекторы из Карелии помогли замерзающим туристам из Санкт-Петербурга

Новости. Общество
15:29, 07 Февраля 2022
фото: МВД по Республике Карелия / ВК

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В Карелии сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь туристам, которые замерзали в сломавшемся автобусе.

Экипаж спецвзвода ДПС в минувшее воскресенье находился на маршруте патрулирования федеральной трассы «Кола». В Пряжинском районе полицейские заметили припаркованный на обочине автобус с включенной аварийной сигнализацией. В нем находилось более 20 туристов из Санкт-Петербурга, которые приехали познакомиться с достопримечательностями Карелии. В воскресный день они отправились из Петрозаводска на очередную экскурсию, но в пути автобус сломался. Об этом сообщает МВД.

Продолжать дальнейшее движение было невозможно, а на замену автобуса требовалось время. На морозе в сломанном автобусе люди замерзали. Оставаться на оживленном участке трассы для пассажиров являлось небезопасным, заявили в полиции.

В помощь автоинспекторам прибыл автопатруль госавтоинспекции поселка Пряжа. Полицейские перевезли туристов в безопасное место, где те согрелись, дождались другого автобуса и затем продолжили путешествие.

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