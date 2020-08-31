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Инспекторы оказали помощь пожилой автомобилистке, оказавшейся в беде на трассе в Карелии

Новости. Общество
08:05, 01 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Руководство республиканской Госавтоинспекции получило письмо от 65-летней автомобилистки, которая попросила поощрить сотрудников ГИБДД, оказавших ей помощь на дороге.

Письмо было направлено в адрес руководителя карельской Госавтоинспекции Андрея Червочкина. К Червочкину обратилась 65-летняя автомобилистка и попросила поощрить сотрудников инспекции за помощь на дороге. Об этом информирует ГИБДД Карелии. 

Автор письма с подругой возвращались из отпуска в Мурманскую область на автомобиле "Ford Fiesta". Примерно в 18 километрах от Сегежи произошла поломка машины. Путешественницы не смогли продолжить свой путь дальше, а отсутствие зоны покрытия мобильной связью осложняло ситуацию, сообщают в ГИБДД.

"Женщины обратились за помощью по телефону экстренной службы. Вскоре прибыл экипаж ДПС в составе Архипова Константина, Щербакова Сергея и Ферзилаева Марата. Полицейские выяснили причину неисправности, установили, что на месте ее устранить невозможно. Марина Алексеевна в письме отметила: "они взяли на себя все вопросы по эвакуации, сделали это так, как бы это сделали наши сыновья". Передав автомобиль специалистам сервиса, автоинспекторы помогли иногородним гражданкам найти место отдыха. После длительного отсутствия мобильной связи женщины смогли сообщить своим близким людям о случившемся в дороге. По завершении ремонта автомобиля и после отдыха женщины продолжили свой путь", - сообщают в инспекции.

Начальник полиции Сегежского района объявил инспекторам дорожно-патрульной службы Архипову Константину, Щербакову Сергею и Ферзилаеву Марату благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга поблагодарили сотрудников ГИБДД Карелии за свое спасение

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